Пропавшая в Башкирии 11-летняя Александра Чернусская нашлась

Фото: СКР по РБ

Фото: СКР по РБ

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пропавшая два дня назад в селе Иглино 11-летняя Александра Чернусская нашлась.

Сегодня в ходе подворового обхода по улицам Иглино следователем-криминалистом сначала был обнаружен 15-летний Кирилл Эпихимов, вместе с которым она исчезла. В ходе беседы подросток рассказал о местонахождении и самой Александры. Оказалось, что всё это время она находилась в селе в доме у друга Кирилла.

Известно, что девочка жива и невредима. Сейчас беглецы вместе с родителями находятся в отделе полиции, сообщили в МВД по РБ. Устанавливаются обстоятельства, не было ли совершено преступных действий в отношении ребенка.

После установления всех обстоятельств произошедшего и мотивов такого поступка будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СКР по РБ.

Напомним, 3 июля девочка ушла гулять со своим 15-летним знакомым и пропала. Было возбуждено уголовное дело.