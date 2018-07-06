В Башкирии многодетную семью наградили медалью «За любовь и верность»

Фото: администрация Учалинского района





Фото: администрация Учалинского района

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане, в преддверии Дня семьи, любви и верности, в муниципалитетах вручается медаль «За любовь и верность» лучшим семьям, отличающимся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавшим детей достойными членами общества.

В Учалинском районе этой высокой награды в текущем году по праву удостоены Салават Габдуллович и Миннур Галиевна Зиганшины из села Имангулово. У супругов крепкая дружная семья. Вместе в любви и согласии они живут 48 лет. За это время было много всего, но главными для них являются взаимопонимание, бережное отношение друг к другу, любовь к труду. Сегодня самое большое счастье для них — это два сына и дочь, любимые внуки. Старший сын Виль трудится мастером на комбинате, средний Азат пошел по стопам отца и дедушки и работает в сельском хозяйстве, сегодня он возглавляет республиканское Управление ветеринарии, дочь Вилена — руководитель «Службы заказчика». Главное для супругов Зиганшиных, чтобы их дети всегда оставались трудолюбивыми, доброжелательными, отзывчивыми, внимательными к людям.

Семья имеет большую трудовую биографию. Глава семьи, Салават Габдуллович, много лет работал механизатором в колхозе «Коммунар», позже возглавлял свое крестьянско-фермерское хозяйство. Миннур Галиевна долгие годы обеспечивала эффективную работу администрации и депутатского корпуса сельсовета, ежедневно решала сложные и ответственные задачи развития органов местного самоуправления в должности управделами, способствуя повышению качества жизни населения. Все эти годы неизменными спутниками ее деятельности были глубокий профессионализм, высокая требовательность к себе и коллегам. Сегодня ее энергичный характер, знания и опыт востребованы и на заслуженном отдыхе. Она вместе с супругом поддержала и реализовала идею односельчан об открытии музея, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, известным выходцам из села.

Семья Зиганшиных дружная и сплоченная, в родном селе супруги пользуются почетом и уважением. В их доме царит чистота, и не только в обыденном, но и в нравственном смысле, ценятся традиции. Сейчас Салават Габдуллович и Миннур Галиевна много времени уделяют своим внукам — у них их восемь: младшему — шесть лет, старшему — 22 года. Они считают себя самыми счастливыми бабушкой и дедушкой и души не чают в них. Особенно гордятся своим старшим внуком, который в этом году с красным дипломом окончил университет.

«Вы долгие годы трепетно храните чистоту и искренность отношений, бережете славные семейные традиции. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием. Ваша жизнь — самый настоящий образец любви и верности», — отметила начальник отдела ЗАГС Зифа Мутагарова, вручая заслуженную награду чете Зиганшиных.

Свои поздравления в этот день также адресовали супругам представители администрации сельского поселения Имангуловский сельсовет, сообщили в администрации муниципалитета.

Официально День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, появился в нашей стране только в 2008 году. Его название — День памяти Святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Всем известна история их любви, благодаря которой они прошли долгий жизненный путь рука об руку. У праздника есть официальный символ — цветок ромашки. Позже появилась общественная награда — медаль «За любовь и верность». На одной стороне медали изображена ромашка — символ праздника, на другой — лики святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного счастья, любви и верности.