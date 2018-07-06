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6 июля Пятница

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В Башкирии депутаты изменили закон о бюджетном процессе

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии депутаты изменили закон о бюджетном процессе Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии внесли изменения в региональный закон о бюджетном процессе. Документ устанавливает новый предельный срок внесения в республиканский парламент законопроекта о бюджете Башкортостана на очередной финансовый год и плановый период. Закон был принят депутатами и подписан Главой Республики Башкортостан 22 июня, опубликован и вступил в силу.

«Ранее проект бюджета вносился до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому, — прокомментировал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев. — Теперь сроки продлены на месяц — до 1 ноября. Федеральное законодательство предусматривает возможность внесения регионами подобных изменений, и мы воспользовались этим правом».

Новые сроки подготовки проекта республиканского бюджета позволят более полно отразить в нем объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета и иные межбюджетные трансферты. Ранее с этим возникали сложности, поскольку на 1 октября, как правило, нет всей полноты данных, федеральный бюджет к этому времени еще не сформирован. Новые сроки позволят оптимальнее планировать финансирование по всем статьям.Законом предусмотрены также новый порядок предоставления субсидий юридическим лицам, возможность закрепления условий предоставления таких субсидий как в договорах (соглашениях), так и в нормативных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий. К таким обязательным условиям относится согласие получателей субсидий на осуществление в отношении них проверок соблюдения целей и порядка предоставления субсидий, а также запрет на приобретение ими за счет полученных средств иностранной валюты.

Теги: Госсобрание РБ
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