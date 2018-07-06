Фото: из открытых источников Уфимец задолжал по услугам ЖКХ более 350 тысяч рублей Фото: из открытых источников

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе судебные приставы провели рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками УЖХ по квартирам должников по оплате жилья и коммунальных услуг. Так, долг одного из уфимцев перед УЖХ Калининского района превышал 350 тысяч рублей. В ходе рейда в жилище должника попасть не удалось, на двери его квартиры были наклеены объявления информационно-предупредительного характера.

В случае невыполнения изложенных требований приставы имели право вскрыть помещение и привлечь нарушителя к административной ответственности. Вскоре после прошедшего рейда должник нашел денежные средства для погашения долга. Все ограничительные меры, которые были наложены в рамках исполнительного производства, были сняты — это наложение ареста на счета должника, находящиеся в кредитных учреждениях, и запрет на регистрационные действия с недвижимым имуществом.

«Задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг, к сожалению, наиболее распространенный вид долгов. Узнать наличие и размер задолженности, а также основание ее возникновения можно на официальном сайте службы, в «Банке данных исполнительных производств» и на едином портале государственных услуг», — сообщили в пресс-службе УФССП России по РБ.