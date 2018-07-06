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6 июля Пятница

Уфа   °

В Башкирии полицейский спас утопающего 82-летнего местного жителя

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Отдела МВД России по Бирскому району, майор полиции Владислав Князев спас тонущего в воде пожилого человека. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудник полиции, проходя по берегу озера Подворное вблизи деревни Кондаковка, заметил оставленный без присмотра мопед, а на воде пустующую лодку. За край лодки держался мужчина. Майор полиции вплавь добрался до утопающего, вытащил его на берег, оказал потерпевшему первую помощь и вызвал медиков.

Как выяснилось впоследствии, 82-летний местный житель решил порыбачить с лодки и неожиданно упал за борт. В силу своего возраста он не мог подняться обратно в лодку и надеялся, что его спасут. Пенсионер находился в воде около трех часов, пока его не заметил бдительный оперативник, говорится в сообщении ведомства.

Теги: спасение утопающих
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