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6 июля Пятница

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Где отметить в Уфе День поцелуев

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

Где отметить в Уфе День поцелуев Фото: Из открытых источников

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Уфа не обошла стороной этот праздник и подготовила для своих жителей и гостей массу мероприятий.

В пятницу, 6 июля, стартует фотовыставка «Золотые свадьбы Дёмы». Здесь любой желающий может полюбоваться трогательными кадрами пар, которые перешагнули 50-летний порог совместной семейной жизни.

Где: парк культуры и отдыха «Демский». Вечером здесь запланирована концертная программа с выступлением инструментального ансамбля «Вечерний бульвар».

Во сколько: 10.00 и 18.00.

Сегодня уфимцев и гостей столицы ждут на праздник «Хорошая погода в каждом доме». Здесь также будут чествовать пары, которые прожили в браке более 50 лет.

Где: парк культуры и отдыха «Первомайский».

Во сколько: 17.00.

Музыкальная гостиная музея им. М.В. Нестерова. На сцене выступят Диана Саттарова — лауреат международного конкурса, лауреат Всероссийского конкурса «Уральские фанфары», выпускница УГИИ им. З.Исмагилова по классу флейты. Партия фортепиано, концертмейстер — Елена Гордеева. В концерте прозвучат произведения: Антонио Вивальди, Георга Телемана, Поля Таффанеля, Зигфрида Карг-Элерта.

Где: музей им. Нестерова.

Во сколько: 16.00. Вход по билетам.

Теги: День поцелуев, Уфа, афиша
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