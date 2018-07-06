Фото: автор Когда в Башкирии спадет жара: предварительный прогноз погоды на июль Фото: автор

УФА, 6 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане второй месяц лета начался с жаркой погоды. Столбики термометров днем не опускались ниже 30 градусов. По данным Башгидромета, в ближайшие три дня температура воздуха ночью составит 13-18 градусов, днем 26-31. 6 июля местами пройдут небольшие дожди, в северных и восточных районах до умеренных, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до сильного. В предстоящие выходные местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе — порывистый.

По предварительным данным, размещенным на портале «Гисметео», на следующей неделе в республике температура воздуха в светлое время суток не превысит 26-27 градусов. В десятых числах июля прогнозируется малооблачная погода с небольшими дождями и грозами.

В середине месяца жара спадет: с 16 июля столбики термометров не поднимутся выше 24-26 градусов. Преимущественно, до конца июля ожидается облачная, малооблачная, а затем и пасмурная погода с небольшими дождями.