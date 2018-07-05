Фото: kurgansemena.ru В Башкирии проверяют элеваторы на готовность к приему зерна Фото: kurgansemena.ru

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане заработала комиссия по проверке готовности материально-технической базы хлебоприемных предприятий, комбинатов хлебопродуктов и элеваторов. По информации пресс-службы регионального Минсельхоза, работа ведется для обеспечения своевременной и качественной заготовки зерна урожая 2018 года.

«На сегодня проверено четыре элеватора. Всего же в этом году планируется проверить на готовность к приему зерна 31 предприятие. Оценивается их общее состояние, проведение комплексного обеззараживания зерновых емкостей и складов, а также готовность к приему зерна по всему технологическому циклу», — сообщили в ведомстве.

В комиссию вошли представители Минсельхоза, Управления Россельхознадзора и представители районных администраций.