Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии можно подать онлайн-заявку на подключение к инфраструктуре водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Подключиться к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения теперь можно онлайн через портал «Свод-ЖКХ», прикрепив необходимые документы. Об этом сообщается на официальном сайте коммунального ведомства.

Там же можно контролировать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме.

Для входа на портал «Свод-ЖКХ» необходимо зарегистрироваться.

На сайтах ресурсоснабжающих организаций, администраций муниципальных районов и городских округов республики также размещены баннеры, перейдя по которым можно выбрать ресурсоснабжающую организацию и подать онлайн-заявку на подключение.

Инструкция по работе на портале «Свод-ЖКХ» опубликована на сайте﻿ Министерства ЖКХ.