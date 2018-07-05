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5 июля Четверг

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Клещи покусали более 7 тысяч жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Клещи покусали более 7 тысяч жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратилось 7179 жителей Башкирии. Этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года на 14% (в 2017 году – 8 341).

Между тем, в республике акарицидные обработки проведены на площади 4245 га, привели данные в Роспотребнадзоре по РБ. Следует помнить, что клещи в республике являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит.

Специалисты ведомства напоминают, что одно из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, — индивидуальная защита, то есть ношение защитной одежды и ее обработка специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией.

При вылазке на природу лучше всего одевать светлую одежду, чтобы увидеть клеща; заправлять брюки в носки, водолазку — в брюки, защищать голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове. После возвращения необходимо провести полный осмотр тела и одежды, советуют специалисты.

Теги: клещи, Роспотребнадзор по РБ
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