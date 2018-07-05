Фото: Олег Яровиков Башкирский драмтеатр временно приостановит регистрацию браков Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 сентября 2018 государственная регистрация заключения брака в Башкирском академическом театре драмы им.М.Гафури временно приостанавливается.

Как сообщили в Госкомитете РБ по делам юстиции, эта мера вынужденная и связана с тем, что здание театра закрывают на капитальный ремонт.

Выездные регистрации брака стали популярны несколько лет назад. Помимо Башдрамтеатра, они проводятся в Русском драматическом театре и уфимском татарском театре «Нур».

Выездные регистрации пользуются популярностью у молодожёнов, даже несмотря на то, что их стоимость превышает 10 тысяч рублей, тогда как госпошлина за регистрацию брака в здании ЗАГСа составляет 700 рублей.