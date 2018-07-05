Фото: автор В вузах Башкирии выпускникам-высокобалльникам назначают повышенные стипендии Фото: автор

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускники школ, успешно сдавшие единый госэкзамен и поступающие в вузы Башкирии, могут рассчитывать на повышенные стипендии.

К примеру, в Башкирском государственном университете 10 тысяч рублей будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством просвещения РФ, зачисленные в вузы без вступительных испытаний.

Абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3000 рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5000 рублей.

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Министерством просвещения России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5000 рублей, привели данные в пресс-центре БашГУ.