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5 июля Четверг

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В вузах Башкирии выпускникам-высокобалльникам назначают повышенные стипендии

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В вузах Башкирии выпускникам-высокобалльникам назначают повышенные стипендии Фото: автор

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускники школ, успешно сдавшие единый госэкзамен и поступающие в вузы Башкирии, могут рассчитывать на повышенные стипендии.

К примеру, в Башкирском государственном университете 10 тысяч рублей будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством просвещения РФ, зачисленные в вузы без вступительных испытаний.

Абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3000 рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5000 рублей.

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Министерством просвещения России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5000 рублей, привели данные в пресс-центре БашГУ.

Теги: образование, вузы, приемная кампания
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