Фото: автор В Башкирском госуниверситете обсудили подготовку квалифицированных гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков Фото: автор

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«Башкортостан на сегодняшний день испытывает дефицит квалифицированных гидов. Как показали саммиты ШОС и БРИКС, прошедшие в регионе в 2015 году, в республике острая нехватка гидов-экскурсоводов, компетентно владеющих русским и иностранными языками, знающих историю, культуру, географию Башкортостана. На вышеназванные международные форумы привлекали студентов языковых специальностей для того, чтобы они проводили экскурсионные программы. После этого и возникла идея открыть на кафедре русской и сопоставительной филологии Башкирского государственного университета новое направление «Прикладная филология. Филологическое обеспечение сферы внутреннего туризма», — сказала в ходе круглого стола, состоявшегося в вузе, в четверг, 5 июля, заведующая кафедрой, доктор филологических наук, профессор Флюза Фаткуллина. — То есть мы готовим кадры практикоориентированные».

По ее словам, студенты изучают ораторское искусство, мировую культуру и искусство, страноведение, этнотуризм, менеджмент, маркетинг, режиссуру и сценическое мастерство, и многое другое. При этом подготовка осуществляется, в том числе на иностранных языках: английском, китайском, французском.

«Выпускники отделения смогут потом работать не только гидами-экскурсоводами, у них будут компетенции журналиста, редактора, дизайнера по созданию различных рекламных материалов для туристической сферы, менеджера туриндустрии», — отметила преподаватель кафедры Алла Ахметшина.

Спрос на таких специалистов уже есть. К примеру, в настоящее время второкурсники, обучающиеся по этому направлению, уже работают гидами-сопроводителями в Турции, проводят экскурсии в Павловском парке, в Уфе: в музее имени Нестерова, на площади перед памятником Салавату Юлаеву.

«Современный рынок требует специалистов нового уровня, потому что те, кто сегодня работает в этой сфере либо перепрофилированные, либо адаптированные. Когда разговариваешь с теми, у кого бизнес в сфере туризма, в первую очередь одной из ключевых проблем они называют отсутствие квалифицированных кадров, которые могли бы работать с туристами, бесконечно улыбаться, говорить на английском языке, — сказала председатель Комитета Государственного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова. — Еще один очень важный вопрос — позиция работодателей. Абитуриенты придут на это направление, если они будут понимать, что им гарантировано трудоустройство, поэтому здесь важна активная позиция муниципалитетов, которые хотят развивать у себя туристический сервис, Госкомитета по предпринимательству и туризму. Вуз готов подстраиваться под все запросы. Главное, чтобы рынок четко формировал свои запросы и выходил на взаимоотношения с высшими учебными заведениями».

Зампредседателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Азамат Галин также согласился с мнением, что самая первая инфраструктурная проблема — это отсутствие кадров, умеющих говорить, и знающих, о чем они говорят.

«Чтобы человек умел это делать, игроки рынка отправляют специалиста на двух-, трех-, четырехнедельные курсы интенсивной подготовки в Москву и Санкт-Петербург, но хочу сказать — это уровень среднего специального образования, — подчеркнул Азамат Галин. — Говоря о получении образования в БашГУ, хочу отметить, что помимо географии, истории, культуры и литературы, сейчас для специалистов очень важны знания маркетинга».

Флюза Фаткуллина, в свою очередь, обратила внимание на необходимость сертификации.

«Сертификация нужна не только для работающих экскурсоводов, но и тех, кто закончит наше направление, потому что если студент выпустится с сертификатом, он будет уже намного востребованней на рынке труда», — высказала свое мнение заведующая кафедрой.

В вузах продолжается приемная кампания.

Основные даты для абитуриентов во время приемной кампании-2018

20 июня — не позднее этого числа вузы начнут прием документов;

26 июля — заканчивается прием заявлений;

27 июля — начинается зачисление;

29 июля — издается приказ о зачислении;

3 августа — издается второй приказ о зачислении;

8 августа — зачисление на свободные места и платные отделения.