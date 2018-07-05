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5 июля Четверг

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Уфимцев научат сортировать отходы для переработки

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимцев научат правильно сортировать мусор для переработки. 8 июля в рамках небольшого эко-фестиваля волонтер Клуба прикладной экологии (фонд «Твердая почва») Диля Шамаева прочтет лекцию про переработку мусора в Уфе и научит, как и что сортировать. Лекция пройдет с 14.15 до 15.15 по адресу: ул. Коммунистическая, 43, корпус 1. Для участия в лекции необходима запись в аккаунте @eco_oneday под фотографией Дили.

«Сначала всё происходило стихийно и беспорядочно. Постепенно для бумаги появилась картонная коробка. А вслед за этим я разобралась и с остальными предметами, которые можно сдать на переработку. Как не напрягать своих домашних и семью любовью к экологичности — это большая отдельная тема. И вот теперь за шесть лет поиска информации о переработке отходов и приема вторичного сырья, и трех лет работы нашего Клуба прикладной экологии и городских акций «Субботка-переработка» очень многие пишут и задают вопросы, что и куда сдавать», — пишет Диля.

Также в этот день на фестивале состоятся мастер-классы — по рисованию, об экологичном ремонте и мышлении.

Подробнее о работе экоактивистки Дили Шамаевой писала «Электрогазета», материал можно почитать по ссылке﻿.

Теги: экология, переработка отходов
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