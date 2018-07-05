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5 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии «Молодежка ОНФ» озвучивает книги для слабовидящих людей

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Команда «Молодежки ОНФ» в рамках конкурса «Не жди перемен! Твори перемены!» приступила к озвучиванию книг для Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, сообщили в региональном штабе.

«Когда мы узнали о том, что библиотеке для слабовидящих нужна помощь в озвучивании книг, не задумываясь решили принять участие в проекте, — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Башкортостан Рафаэль Хакимов. — Тем более что в нашей команде много телевизионных журналистов с хорошей дикцией и голосом, а это основные требования к дикторам. Надеемся, что к нам подтянутся и другие ребята, потому что библиотека испытывает дефицит волонтеров, которые могли помочь в озвучивании. Книги в звуковом формате востребованы, а значит у незрячих должен быть доступ к любой литературе. И здесь мы в силах им помочь».
Представители Народного фронта начали с озвучивания специализированной литературы и научных статей, именно в них посетители библиотеки нуждаются больше всего. Чем больше и разнообразнее будет выбор литературы, тем больше людей будут посещать библиотеку.
«Слабовидящие люди приходят сюда не только за книгами, здесь они получают юридическую консультацию, для них проводят просветительские и культурные мероприятия. Таким образом они социализируются в обществе, что так важно для человека с ограниченными возможностями здоровья», — отметил координатор «Молодежки ОНФ».

Теги: Молодежка ОНФ
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