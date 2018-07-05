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5 июля Четверг

Уфа   °

В Уфе вынужденно приземлился самолет с вахтовиками

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе вынужденно приземлился самолет с вахтовиками Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

4 июля в республике Коми стояла непогода: густой туман усложнял посадку всем самолетам в сыктывкарском аэропорту. Именно из-за этого пилоты, перевозившие вахтовиков из Усинска в столицу Коми, вместе с диспетчерами приняли решение отправиться в Пермь.

«Пролетев лишние 500 километров, борт благополучно приземлился в соседнем регионе, откуда спустя какое-то время отправился в Башкортостан. Лишь после дозаправки в Уфе самолет, наконец, вылетел в пункт назначения», — сообщает «Комиинформ».

Теги: самолет, вынужденная посадка
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