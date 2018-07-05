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5 июля Четверг

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УГНТУ посетила сенатор Лилия Гумерова

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ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Фото: Андрей Старостин

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В среду, 4 июля, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова посетила в рамках региональной недели Уфимский государственный нефтяной технический университет, являющийся «опорным вузом».

Парламентарий высоко оценила успешное образовательное, научное и материальное развитие университета, творческие и спортивные успехи студентов вуза.

«Сегодня перед высшей школой стоят важные задачи — выстроить эффективную систему создания и продвижения инноваций, повышать конкурентоспособность на мировом рынке образовательных услуг. Вузы, которые развиваются и повышают компетенцию своих педагогов, уровень подготовки студентов, ведут актуальную и востребованную исследовательскую работу, получают хорошую поддержку от государства. И эта работа будет продолжаться в дальнейшем», — сказала Лилия Гумерова.

В ходе встречи с ректором университета Рамилем Бахтизиным также обсуждались вопросы подготовки к 70-летию университета и 75-летию нефтегазового образования в регионе, которые будут отмечаться на республиканском уровне.

Лилия Гумерова отметила, что к своему юбилею вуз подходит с хорошими результатами и достижениями. В рейтинге по уровню востребованности выпускников УГНТУ сегодня занимает 24 место среди 100 лучших вузов России, в рейтинге 50 технических вузов России занимает 15 место.

Сенатор рассказала, что в вузе ведется активная работа по развитию международного сотрудничества в области научно-технических разработок, активный обмен студентами и преподавателями, реализуется большой спектр программ профессиональной подготовки и переподготовки для иностранных специалистов. В стенах университета проходят обучение представители 67 субъектов Российской Федерации и 51 государства ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Ангола, Вьетнам, Казахстан, Куба, Китай, Таджикистан и др.). В настоящее время Уфимский нефтяной стабильно входит в Топ-30 вузов России по числу обучающихся иностранных студентов, их сегодня в университете почти 1300 человек.

«Уфимский нефтяной университет взял только лучшее у советской и российской высших школ, и сегодня, являясь одним из ведущих федеральных вузов России, успешно интегрируется в мировое научное пространство. История вуза связана с развитием нефтяной промышленности и региона, и страны в целом. За годы своей работы он выпустил более 100 тысяч специалистов для топливно-энергетического комплекса России», — сказала сенатор.

В ходе встречи также обсуждались особенности приемной кампании 2018 года и вопросы, касающиеся снижения оттока выпускников из региона.

По материалам сайта Совета Федерации.

Теги: УГНТУ
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