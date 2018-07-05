Названы суммы пенсий депутатов Госдумы

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стало известно, на какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты Государственной Думы. Сумма зависит от срока исполнения полномочий, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Пенсионное обеспечение депутатов Госдумы регулируется федеральным законодательством. Народный избранник, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Госдумы, имеет право на доплату к пенсии. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла:

● при стаже от пяти до 10 лет — 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы;

● при стаже свыше 10 лет — 75% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы.

Если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

До 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом от одного года до трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата ГД, для тех, кто был депутатом более трех лет, — 75% от денежного вознаграждения депутата.

Если после ухода с поста депутата гражданин замещает государственную или муниципальную должность, должности государственной или муниципальной службы, выплата доплаты приостанавливается и возобновляется только после освобождения от соответствующей должности.

Среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть, «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ от 27.02.2015 г. заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%.

Денежное вознаграждение, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, — 84 тыс. 774 рубля.

Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.