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5 июля Четверг

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В Башкирии в одном из вузов снизили стоимость обучения для абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в одном из вузов снизили стоимость обучения для абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном университете разработали систему снижения стоимости платного обучения. В зависимости от балла ЕГЭ абитуриенты, поступающие на платные направления, смогут получить скидку на обучение от 5 до 15 %. Соответствующий приказ подписал ректор БашГУ Николай Морозкин.

К примеру, заработать скидку 5% можно при условии, если средний балл единого госэкзамена составляет 67-69,99 балла. Абитуриенты, у которых средний балл ЕГЭ от 70-79,99 балла, могут рассчитывать на скидку 10%. Если средний балл результатов ЕГЭ составляет 80 и более, стоимость снижается на 15%.

Процент уменьшения стоимости обучения зависит от вышеуказанных баллов ЕГЭ, без учета индивидуальных достижений, пояснили в пресс-центре вуза.

Подробности можно узнать на сайте БашГУ или в приемных комиссиях факультетов.

Теги: образование, вузы, БашГУ
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