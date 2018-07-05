В Уфе государственными наградами отмечены лучшие работники Башкортостана

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В четверг, 5 июля, в Правительстве Республики Башкортостан состоялась церемония вручения государственных наград. Награды и почетные звания лучшим работникам вручил руководитель Администрации Главы Башкортостана Евгений Маврин. От имени Главы республики Рустэма Хамитова он поблагодарил награжденных за добросовестный труд, за их вклад в социально-экономическое развитие региона.

Государственные награды получили 54 человека — работники промышленности, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Среди них — председатели сельских Советов, работники глав администраций, директора предприятий, врачи, медсестры, артисты, продавцы, водители, токари, работники противопожарной службы, жилищно-коммунального хозяйства, труженики сфер торговли, услуг и связи. Почетной грамотой Республики Башкортостан отмечены шесть работников Башкирской содовой компании. Также присвоены почетные звания «Заслуженный строитель РБ», «Заслуженный связист РБ», «Заслуженный врач РБ», «Заслуженный работник здравоохранения РБ», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РБ», Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный экономист РБ», «Заслуженный работник печати и СМИ РБ». Званий заслуженных артистов республики удостоились певицы Дияна Ишниязова и Венера Юлгильдина, артист Национального молодежного театра им. М. Карима Ильнур Лукманов, артист Русского драматического театра Григорий Николаев, руководитель театра студии «Марат» Марат Шайбаков.

«Всех вас объединяет чувство личной ответственности за судьбу родной республики и страны, стремление видеть нашу родину процветающей, мирной, стабильной, желание приносить пользу людям. В Башкортостане всегда работают на совесть, трудовая биография каждого из вас — живое тому свидетельство. Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваш энтузиазм, оптимизм, настоящий патриотизм вдохновляют, являются для молодежи, для всего общества ярким примером самоотверженного служения Отечеству, ответственного отношения к делу. Этот созидательный настрой очень важно передать подрастающему поколению, — обратился к собравшимся Евгений Маврин. — В достижениях нашей республики, в том, что Башкортостан является одним из опорных, крепких, известных регионов России, велика и ваша заслуга. Каждый из вас — талантливый неординарный человек, обладающий энергией созидания. Вы заслуженно удостоены государственных наград — за высокое мастерство и добросовестный напряженный труд, за весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы, науки и образования, культуры и спорта. Вы — золотой фонд Башкортостана, которым мы гордимся и дорожим. Хочу сказать вам огромное спасибо и от души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и многих свершений. Желаю вашим семьям добра, достатка, уюта. Пусть в каждой семье царят гармония, мир, любовь и радость».