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5 июля Четверг

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Жители Башкирии могут принять участие в акции «Вспомним героев Курской битвы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии могут принять участие в акции «Вспомним героев Курской битвы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский музей Боевой Славы примет участие в интернет-акции «Вспомним героев Курской битвы». Она пройдет с 5 июля по 23 августа в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы». Акция приурочена к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Курском, сообщает Министерство культуры РБ.

Курская битва признана точкой коренного перелома в Великой Отечественной войне и крупнейшим танковым сражением в истории: в нем участвовали около двух миллионов человек и шесть тысяч танков. Организаторы утверждают, что молодое поколение должно знать о главных битвах войны, имена и подвиги героев.

Музей приглашает принять участие в акции «Вспомним героев Курской битвы» и создать эту летопись вместе. Для участия в акции необходимо разместить фотографии участников Курской битвы и краткое описание участия в битве в социальных сетях с хэштегами: #КурскаяБитва_75, #ГероиКурскойБитвы, #ТерриторияПобеды.

Теги: память, Курская битва
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