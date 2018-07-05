Фото: Олег Яровиков Названы первые выдвиженцы на выборах в Госсобрание Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане появились первые выдвиженцы на выборах в Госсобрание республики. Всего в списке на 3 июля 14 человек. Данные о выдвижении кандидатов опубликовал региональный Центризбирком.

Из 14 человек трое представляют региональное отделение партии «Защитники Отечества», один — «Гражданскую платформу», остальные самовыдвиженцы.

В числе одномандатников-самовыдвиженцев по Промышленному округу — гендиректор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. По Юбилейному округу от партии «Гражданская платформа» выдвинулся депутат Госсобрания РБ пятого созыва Фазит Арсланов.

Пока никто из данных кандидатов официально не зарегистрирован как кандидат.

Пока Центризбирком Башкортостана заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания республики, выдвинутых региональными отделениями политических партий «Защитники Отечества» и «Гражданская платформа» по одномандатным избирательным округам, а также зарегистрировал их уполномоченных представителей. Решение принято на заседании ЦИК РБ.

Представители регионального отделения «Единой России» пока не подали документы о выдвижении.

Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.