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5 июля Четверг

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В национальном парке «Башкирия» порядок обеспечивают совместно с Госавтоинспекцией

ОБЩЕСТВО
Фото: Национальный парк "Башкирия"

В национальном парке «Башкирия» порядок обеспечивают совместно с Госавтоинспекцией Фото: Национальный парк "Башкирия"

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С начала летнего сезона оперативная группа национального парка «Башкирия» проводит рейды с сотрудниками ГИБДД. Первый месяц сотрудничества показал хорошие результаты. Общими усилиями удалось привлечь к ответственности 11 правонарушителей и повысить авторитет госинспекторов парка.

Еще в марте этого года опергруппа «Башкирии» начала практиковать совместные рейды с инспекторами Росрыболовства, охотнадзора. В июне парк заключил соглашение с отделом МВД России по Мелеузовскому району.

«Сотрудничество с ГИБДД помогает выявить и пресечь на территории парка нарушения, на которые не распространяются полномочия нашей опергруппы, — пояснил заместитель директора НП «Башкирия» по кадровой и правовой работе Александр Кузнецов. — Наш госинспектор по закону может попросить туриста предъявить разрешение на посещение нацпарка или выписать протокол за использование запрещенных орудий ловли. Но не имеет права, например, проверить водителя на алкогольное опьянение. Чаще всего это становится причиной неспокойствия в парке».

В течение месяца опергруппа и ГИБДД провели три совместных рейда. В числе выявленных нарушений по линии безопасности дорожного движения — управление незарегистрированными вездеходами, отсутствие водительских удостоверений, защитных шлемов. За всем этим следовали административные протоколы. По наблюдению сотрудников нацпарка, взаимодействие с ГИБДД принесло и другие полезные результаты.

«Туристы и местное население стали более уважительно относиться к нам, — рассказал старший госинспектор НП «Башкирия» Дмитрий Костин. — Люди начали понимать, что мы, как и правоохранительные органы, наделены правами и обязанностями. Только сферы деятельности отличаются. Кроме того, работая с сотрудниками ГИБДД, мы учимся грамотному общению с нарушителями, узнаем нюансы в оформлении документации».

В дальнейшем опергруппа и Госавтоинспекция планируют проводить на территории национального парка ночные рейды, сообщили в пресс-службе НП «Башкирия».

Теги: общественная безопасность, ГИБДД, Национальный парк
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