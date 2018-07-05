Из Уфы отменен рейс в Новый Уренгой
Фото: ak-krasavia.ru
Из Уфы отменен рейс в Новый Уренгой Фото: ak-krasavia.ru
УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло уфимского аэропорта, из столицы Башкирии отменен рейс в Новый Уренгой. Самолет ЯК-42 авиакомпании «Красавиа» должен был вылететь в 8.10, однако представители авиакомпании сообщили об отмене рейса. Причина пока не уточняется.
Из Уфы отменен рейс в Новый Уренгой
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