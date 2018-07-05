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5 июля Четверг

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Из Уфы отменен рейс в Новый Уренгой

ОБЩЕСТВО
Фото: ak-krasavia.ru

Из Уфы отменен рейс в Новый Уренгой Фото: ak-krasavia.ru

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло уфимского аэропорта, из столицы Башкирии отменен рейс в Новый Уренгой. Самолет ЯК-42 авиакомпании «Красавиа» должен был вылететь в 8.10, однако представители авиакомпании сообщили об отмене рейса. Причина пока не уточняется.

Теги: самолет, Уфа, Новый Уренгой
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