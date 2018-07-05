В Башкирии 5 июля ожидаются грозы и град
В Башкирии 5 июля ожидаются грозы и град Фото: Ксения Калинина
УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В четверг, 5 июля, в Башкирии сохраняется штормовое предупреждение от республиканского МЧС. Местами кратковременные дожди, в южной части региона град и грозы.
«Ветер неустойчивый слабый, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°. На автодорогах ночью и утром дымка, видимость 2-4 км», — сообщили синоптики.