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5 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии в колонии строгого режима заработал цех по производству маргарина

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

В Башкирии в колонии строгого режима заработал цех по производству маргарина Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 5 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городе Салавате осужденные исправительной колонии ИК-16 УФСИН России по РБ приступили к изготовлению маргарина. Производственная линия, запущенная в начале июля, полностью автоматизирована и рассчитана на большой объём продукции.

По информации телеканала «Вся Уфа», в цеху все стерильно. Здесь производят маргарин по всем стандартам качества. Пока только пять осужденных трудятся в одну смену, но в дальнейшем трудоустроят еще пятерых. На оборудовании есть возможность выпускать и специализированные маргарины – для выпечки, слоеного теста, а также другую масложировую продукцию.

В администрации колонии отметили, что идея организовать производство маргарина пришла не случайно. Маргарин – продукт востребованный. В колониях его используют вместо растительного масла. Сейчас небольшой цех готов выйти на максимальную мощность – порядка 30 тонн готовой продукции в месяц. В исправительной колонии №16 осуждённые уже давно питаются домашним хлебом из местной пекарни. В планах администрации перейти к десерту. В скором времени вполне возможно начнут производить еще и творог.

Как информировало агентство «Башинформ», проектная мощность производственной линии — 300 кг маргарина в час. Ожидаемый экономический эффект составит более семи млн рублей в месяц.

Теги: УФСИН по РБ
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