Фото: скриншот с видео УФССП по РБ В Уфе история с изъятыми из фитнес-клуба тренажерами получила неожиданное продолжение Фото: скриншот с видео УФССП по РБ

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В нескольких региональных СМИ в начале июля появилась информация, что спортклуб «Фитнес холл», расположенный в торговом комплексе «Мир» остался без тренажеров из-за пятимиллионного долга. Судебные приставы вынесли все «железо» в счет погашения задолженности. В материалах также упоминалась и юридическая организация ООО «Фитнес Инк», что в отношении нее находится более 80 исполнительных производств.

Как сообщил агентству «Башинформ» 4 июля совладелец фитнес-клуба «Фитнес холл» Евгений Перельман, ситуация несколько иная.

«Около трех лет назад Азаматом Н. (имя изменено – прим. редакции) была организована компания «Фитнес Инк», где он являлся единственным учредителем и директором. Он попытался организовать клуб «Лотус», который якобы будет находиться на третьем уровне ЦТиР «Мир». Он провел переговоры с собственниками ЦТиР«Мир», договорился с управляющей компанией, подписал договор. На период ремонта ему предоставили арендные каникулы. Затем Азамат Н. организовал отдел продаж. Снес старые перегородки, возвел новые из гипсокартона. Организовал предпродажу фитнес-карт, выручив на этом 18 млн рублей с будущих посетителей. После этого, когда он понял, что не успевает открыть клуб к заявленному сроку по причине нерационального расходования денежных средств, он начал искать инвесторов. Пришел ко мне за помощью в поиске инвесторов, а также попросил вложить деньги, мотивируя тем, что бизнес выгодный и сразу появится прибыль. Предоставил бизнес-план, проанализировав который, я увидел экономическую выгоду с минимальными рисками. В итоге, я привлёк инвестора, и мы благополучно организовали весь процесс: доделали ремонт, закупили все оборудование, оплатили долги как по аренде (арендные каникулы к тому времени закончились), так и подрядчикам, выполнившим ремонтные работы до нашего появления. В итоге, когда порог пересек 15 млн рублей, фитнесс-клуб был почти готов, но не до конца. Организовали открытие, которое оплачивалось также из наших средств. В связи с чем, заявленных в бизнес-плане выручек, не поступило, а появился огромный негатив от тех клиентов, которым были проданы карты до нашего появления. Вложив на первоначальном этапе 15 млн рублей, я купил те самые тренажеры, которые вынесли судебные приставы», — рассказал собеседник.

По его словам, покупка дорогостоящего оборудования производилась через юридическое лицо компании «Фитнес Инк». По договорам займа туда были перечислены все деньги.

«Почему Азамат Н. может претендовать на оборудование по документам? Потому что деньги на оборудование были перечислены на его компанию по договорам займа от инвесторов. Когда он пришел в зал с судебными приставами, то показал на оборудование, как на свое, хотя на руках у него не было документов, что это те самые тренажеры. Приставы, чтобы исполнить какие-то свои обязательства перед кредиторами, забрали все тренажеры, — пояснил совладелец фитнес-клуба «Фитнес холл». — Кроме того, Управляющая Компания ЦТиР «Мир» уведомила Азамата Н. о том, что расторгает договор аренды с ООО «Фитнес Инк», но тот даже не явился. В итоге, погасив долг за Азамата Н. по аренде перед ЦТиР «Мир», мы стали новыми арендаторами данного помещения и продолжили вкладывать в развитие вновь созданного клуба «Фитнес Холл». На все наши предложения к Азамату Н. вступить в состав учредителей и погасить часть неучтенных в бизнес плане долгов, мы получили отказ. Хочу отметить, что при этом дополнительное оборудование мы докупали самостоятельно и уже не через юрлицо «Фитнес Инк». «Фитнес холл» — третье лицо. Тот клуб, откуда вынесли оборудование, является третьим лицом во всех спорах. На нас нет никаких исполнительных производств. Сейчас мы обратились в суд с кассационной жалобой на раздел двух производств, на исключение оборудования из ареста и на незаконную деятельность судебных приставов».

Стоит добавить, что клуб «Фитнес холл» работает в обычном режиме. На этой неделе в фитнес-клуб завозятся новые тренажеры — «Фитнес Холл» вновь укомплектован.