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5 июля Четверг

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В Уфе на улице Оренбургской прорвало водопровод

ОБЩЕСТВО
Фото: www.ufavodokanal.ru

В Уфе на улице Оренбургской прорвало водопровод Фото: www.ufavodokanal.ru

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 4 июля на улице Оренбургской, напротив дома №1/2 по проспекту Октября, произошла утечка воды. В пресс-службе МУП «Уфаводоканал» сообщили, что утечка из земли, средней интенсивности, обнаружена на водопроводе диаметром 700 мм.

Сотрудники предприятия оперативно прибыли к месту аварии и занимаются ликвидацией прорыва водопровода. Во время проведения ремонтных работ все абоненты будут с водой, заверили в ведомстве.

Теги: ЖКХ, Уфаводоканал
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