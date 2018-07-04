Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан Мошенники создали в интернете страничку-дублер о больном мальчике из Башкирии Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Неизвестные создали в интернете страничку-дублер о больном мальчике из Башкортостана, нуждающемуся в помощи. Мошенники изменили лишь номер счёта, а другие злоумышленники пытались снять деньги с карты мамы мальчика.

По информации ГТРК «Башкортостан», девятилетний Никита – второй ребёнок в республике, рожденный с пороком сердца редкого типа. Он уже перенёс семь операций и 18 наркозов. Сейчас мальику предстоит сложнейшая операция, которую в России не делают. Для семьи есть только один вариант – Германия. Стоимость лечения – почти три миллиона рублей.

На подобных историях пытаются нажиться мошенники. Они подделывают группы в соцсетях, сайты благотворительных фондов и взламывают странички пользователей. Их грязный бизнес приносит крупные суммы денег. Такую деятельность называют токсичной благотворительностью.

Недобросовестных сборщиков можно вывести на чистую воду самостоятельно. Например, на ящиках для официального сбора средств больному ребенку указаны контакты и реквизиты, а сама коробка запечатана. Но лучше информацию всегда перепроверять. Это не займет много времени, но гарантирует, что деньги точно попадут в нужные руки и помогут спасти чью-то жизнь.