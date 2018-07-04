Фото: Яндекс. Карты Уфа вновь вечером встала в пробках Фото: Яндекс. Карты

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Для уфимцев начало второго летнего месяца ознаменовалось жаркими вечерними пробками. 4 июля на выезде из столицы опять образовалась двухкилометровая пробка. По данным портала «Яндекс. Карты» (актуально на 18.57), движение встало на проспекте Салавата Юлаева в сторону аэропорта. Здесь скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч.

Заторы также зафиксированы на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Сочинской, Пушкина, Коммунистической, Революционной, 50-летия Октября, Пархоменко, Армавирской, имени Города Галле, а также на бульваре Ибрагимова и частично на проспекте Октября.

Общая ситуация на дорогах по пробкам оценивается в семь баллов.