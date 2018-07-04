Фото: Олег Яровиков Башкирия - на третьем месте по количеству жалоб на поборы в школах – данные Общественной палаты РФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Порядка 60 обращений о поборах в школах Башкортостана поступило в региональное Минобразования за прошлый учебный год, 56 обращений – в Обрнадзор РБ.

«С 1 сентября по 1 декабря 2017 года по инициативе Общественной палаты России была организована горячая линия по поборам в школах. Приходится констатировать, что по ее итогам Башкирия на третьем месте. Первое место – у Краснодарского края – 13% от общего количества обращений по РФ, второе – у Челябинской области – 7% и у РБ – 6%», — привел данные первый заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин на прошедшем в среду, 4 июля, семинаре, посвящённом профилактике коррупционных правонарушений в системе образования РБ.

Наибольшее количество жалоб поступило из Уфы, Стерлитамака, Мелеуза, Сибая, Нефтекамска.

По словам первого замминистра деньги в основном собирают на закупку материально-технического и охранного оборудования, учебников, на ремонт в школе и в классе.

«Поборы запрещены, они незаконны», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Обращаясь к руководителям районных отделов образования, он отметил, что каждой образовательной организации необходимо активизировать работу школьных сайтов.

«Сейчас век информационных технологий. Сайт – это первое знакомство с организацией. Родители и обучающиеся смотрят их. Работайте с вашими сайтами: это окно для общения с родителями».

Говоря о вопросе приобретения и обеспечения учащихся учебниками и учебными пособиями, Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, учебниками обеспечены все дети. Никакие дополнительные средства на их приобретение родителям сдавать не надо.

Руководитель Обрнадзора РБ Айбулат Хажин в свою очередь заметил, что родительская общественность вправе потребовать от школы отчет о расходовании средств, которые с них были собраны.

«Должна быть прозрачность расходования финансовых средств: это грамотно составленный план финансово-хозяйственной деятельности; объективное размещение информации на сайте; ежеквартальная отчетность с привлечением общественности (родительского комитета), иных сторонних лиц», — пояснил глава регионального Обранадзора.