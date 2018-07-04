Уфимские дети познакомятся с животными и птицами из Юматово

Фото: Фаиль Абсатаров













Фото: Фаиль Абсатаров

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

Башкирское республиканское орнитологическое общество выиграло грант Президента России по теме «Музей — фундамент образования». Заявка от Башкирии называется «Ознакомление уфимских учащихся с животным миром республики». На грант заявлена разработка юматовского зоологического музея. С 2016 года в Юматово работает общественный музей, организованный уфимскими учёными под руководством известного уфимского орнитолога, председателя Башкирского орнитологического общества, генерального директора Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий Виктора Валуева. В музее собрано более 200 чучел позвоночных и более 200 чучел птиц, есть змеи, ящерицы, лягушки. Экспонаты можно потрогать и даже подержать в руках. Это самая богатая экспозиция на всем Южном Урале.

«В июле-августе учёные совместно с учителями и учениками четырёх школ будут проводить полноценные научные исследования. Со школьниками Юматово, Жуково и Дёмы мы уже начали изучать божьих коровок, количество которых за последние годы сократилось, и голубей. По результатам летней работы юные исследователи вместе с учителями напишут научные статьи», — говорит руководитель музея Виктор Валуев.

В начале учебного года планируется посетить 12 средних общеобразовательных школ Уфы, Уфимского и Чишминского районов, охватить не менее 2,5 тысячи человек. В соответствии с грантовой заявкой предполагается вывозить экспонаты из зоологического музея Юматово по школам Уфы, Уфимского и Чишминского районов.

«Обычно посещение музеев проходит более чем традиционно — гид ведёт группу, впереди пять человек видят, что он показывает, остальные в лучшем случае слышат. Потом те, кто что-то слышал, останавливаются смотреть то, о чём они слышали, остальные идут дальше, и начинается путаница. Мы предлагаем вывозить в школы 40-50 чучел животных и птиц, чтобы за время урока — 45 минут — посвятить каждому из них минимум минуту. Планируется, что одновременно придут ребята из пяти-шести классов, сядут, будут смотреть и слушать. Всё увидят, всё услышат. Это инновационный подход к изучению чего-либо наглядного. В Москве оценили нашу заявку и выделили грант на бензин и на оплату работы лекторов, которые будут рассказывать о животном мире республики. Сейчас идёт процесс согласования сроков проведения лекций. Восемь школ уже готовы нас принять. С остальными пока уточняем дни и время», — рассказал Виктор Валуев.