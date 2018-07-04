На базе УГНТУ будет создан консорциум профессионального и дополнительного образования

Фото: УГНТУ











Фото: УГНТУ

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

4 июля в Уфимском государственном нефтяном техническом университете встретились руководители уфимских колледжей, чтобы обсудить с администрацией вуза проект создания консорциума профессионального и дополнительного образования на базе УГНТУ.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин подчеркнул, что консорциум откроет новые возможности, не ущемляя самостоятельности членов объединения, и станет единым методическим и организационным центром, способствующим повышению уровня образования в целом.

Директор ФГОУ СПО «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники», председатель Совета директоров учреждений СПО Республики Башкортостан Сайфутдин Кунсбаев, перечислив преимущества консорциума, отметил, что в него хотели бы войти не только уфимские колледжи, но и ссузы Ишимбая, Салавата, Октябрьского.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ О. А. Баулин представил в перспективном плане работы консорциума направления, в том числе повышение квалификации для педагогических работников, возможность пользоваться новейшим оборудованием лабораторий вуза, участие в развитие предпринимательского образования, доступ к электронной библиотеке УГНТУ и многое другое.

Директор Института дополнительного образования УГНТУ А. С. Зац рассказал, что в институте уже сейчас проходят повышение квалификации преподаватели ссузов.

Руководитель секретариата приемной комиссии УГНТУ Д. В. Каретников пригласил выпускников ссузов поступать в Уфимский нефтяной, добавив, что для преподавателей колледжей есть еще один способ повысить квалификацию — поступить в магистратуру на вечернее или заочное обучение, где есть бюджетные места.

Директор Центра технологического предпринимательства УГНТУ Сергей Гладких призвал создать совместный республиканский совет для проведения полуфиналов конкурса «УМНИК», чтобы активизировать инновационную и предпринимательскую деятельность среди студентов колледжей.

После обсуждения был подписан рамочный договор о создании консорциума. Его участники выразили надежду, что его деятельность будет способствовать закреплению перспективной молодежи в республике.