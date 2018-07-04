В Уфе эвакуировали 2000 посетителей торгового центра «Мега»

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среду, 4 июля, в уфимском торговом центре «Мега» снова сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили выйти на улицу в срочном порядке.

В пресс-службе республиканского МЧС информацию об эвакуации подтвердили.

«Произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, эвакуировано 2000 человек», — сообщили агентству «Башинформ» в Управлении МЧС России по РБ.

В пресс-службе торгового центра обещали восстановить работу «Меги» в ближайшее время. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Стоит отметить, что это не первый случай ложного срабатывания пожарного извещателя в ТЦ «Мега».