Фото: пресс-служба Единой России В сельской гимназии Башкирии появится современный спортзал Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Бураевский район в этом году в рамках партийного проекта единороссов получил субсидию в размере более 600 тысяч рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Эти средства пойдут на ремонт спортзала гимназии №2 села Бураево. Уже состоялись аукционы, по итогам которых определены организации для осуществления ремонтных работ, сообщили в пресс-службе партии.

Реконструкция спортзала предусматривает замену старого пола на современное напольное покрытие из ковролина, замену окон, отопительной системы, освещения спортзала, ремонт стен, потолка, установку дверей в спортзале и раздевалке.

На сегодняшний день в спортивном зале начального корпуса произведена замена пола с покрытием, сделан ремонт стен и потолка, отремонтированы раздевалки, произведена замена дверных блоков, идет полная замена отопительной системы. Все работы на данном объекте должны завершиться к концу августа.

«Проект «Детский спорт» помогает переносить опыт оснащения спортивных залов со всеми современными требованиями на уровень городских поселений и сельской местности», — отметил районный координатор партийного проекта Рамиль Усаев.

Реализация проекта вызывает большой интерес у жителей, потому что приносит ощутимые плоды. Так, в прошлом году в Бураево был отремонтирован зал для занятий каратэ в средней школе №1. В сельской местности новые залы — это возможность для занятий спортом не только детей, но и взрослых, у которых нет другой возможности для тренировок.

За качеством выполнения работ следят местные отделения партии и депутаты фракции «Единая Россия» различного уровня.