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4 июля Среда

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Константин Толкачев вручил благодарности выпускникам БГПУ

ПОЛИТИКА

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер парламента Башкортостана принял участие в чествовании выпускников Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, которое состоялось в ГКЗ «Башкортостан». Константин Толкачев поздравил выпускников и поблагодарил профессорско-преподавательский состав вуза за подготовку педагогических кадров для республики.

«Окончание вуза — знаменательное событие. Это важная веха на долгом жизненном пути. Сегодня вы стоите на пороге ответственных решений и, прощаясь с университетской порой, вспоминаете лучшее, что было за годы учебы, — обратился Председатель парламента к выпускникам. — Здесь у вас появились новые друзья, мудрые наставники. В стенах одного из лучших вузов республики вы обрели прочный фундамент своих будущих успехов — высшее образование».

Константин Толкачев отметил, что в последнее время получение знаний стало более доступным.  Созданная структура позволяет качественно формировать научную школу. Профессия педагога при этом по-прежнему остается популярной, востребованной.

«Ответственность за будущее нашей страны лежит на ваших плечах. Именно от вашего профессионализма, подхода к делу зависит то, какими будут следующие поколения россиян, которых вам предстоит учить. Профессия педагога предполагает постоянное совершенствование знаний и навыков, полученных в вузе, повышение квалификации, настойчивый поиск новых форм обучения и воспитания молодого поколения».

Выпускникам, достигшим больших успехов в учебе, научной работе, спорте и общественной деятельности, Константин Толкачев вручил благодарности Председателя Государственного Собрания. Перед выпускниками также выступили ректор университета, депутат Государственного Собрания Раиль Асадуллин, руководители факультетов и институтов вуза.

Теги: Госсобрание РБ
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