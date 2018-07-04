Уфимские и сибайские общественники обсудили вопросы взаимодействия с органами полиции

Фото: пресс-служба МВД по РБ









Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Члены Общественного совета при МВД по Башкортостану встретились в Сибае с коллегами из совета при местном отделе полиции и обсудили наиболее актуальные для города проблемы. Открывая мероприятие, председатель совета при МВД по РБ Айрат Халиков отметил, что общественники из Уфы приехали в Зауралье, чтобы обсудить вопросы более тесного сотрудничества местных общественников с органами внутренних дел. В ходе встречи начальник Отдела МВД России по городу Сибаю подполковник полиции Константин Котилевский подчеркнул, что с общественностью у полиции уже давно налажен контакт, и они не собираются останавливаться на достигнутом.

«Наш город достаточно большой, но, несмотря на это, почти все жители друг друга знают, поэтому деятельность полиции прозрачна и находится у всех на виду. Огромную помощь в деятельности органов внутренних дел, профилактике правонарушений оказывают члены общественного совета при отделе полиции. В его составе представители практически всех сфер общественной жизни», — рассказал Константин Котилевский.

Сибай уже давно носит статус неофициальной столицы башкирского Зауралья. Город возник благодаря открытию месторождения медно-колчеданной руды в 1913 году, со временем он стал главным очагом культуры, образования и спорта на юге Башкортостана. Здесь постоянно проводятся массовые мероприятия республиканского и российского масштаба (форум «Зауралье-2012», «Стратегия «25-20») и члены общественного совета стараются принимать в этом активное участие. Огромное значение придается духовно-нравственному воспитанию молодежи. Член совета и настоятель местного храма отец Владимир регулярно общается с гражданами и трудными подростками. С помощью бесед и личного примера он старается наставить их на правильный путь.

В состав совета при отделении полиции входят представители различных общественных организаций, поэтому в ходе встречи участники обсудили немало проблем. Среди них — обеспечение дорожной безопасности, охрана общественного порядка, воспитание подрастающего поколения. На все эти темы члены общественного совета получили ответы, в том числе и от сотрудников сибайской полиции.

«Очень понравился разнообразный состав совета, много опытных представителей общественности. Впечатления от увиденного и услышанного только позитивные. Видно, что люди настроены на работу и с интересом хотят участвовать в этом значимом деле. Общественный совет при Отделе МВД России по городу Сибаю постоянно развивается и становится более эффективным и полезным», — отметил Айрат Халиков.

В ходе общения члены Общественного совета при МВД республики поделились с коллегами своими наработками и отметили актуальные вопросы совместной работы с органами внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.