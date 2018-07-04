В Башкирии эпос «Урал батыр» стал доступен и для незрячих читателей

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УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых издан рельефно-точечным шрифтом Брайля для незрячих башкирский эпос «Урал батыр» на башкирском языке.

Книга издана в рамках трехстороннего договора о сотрудничестве и взаимодействии между Республиканской организацией Всероссийского общества слепых, Башкирским издательством«Китап» и библиотекой для слепых. Издание состоит из двух книг: шрифта Брайля и альбома с рельефно-графическими иллюстрациями.

Ранее в библиотеке эпос был озвучен в формате мультиязыковой книги на русском и башкирском языках.

«Урал батыр» переведен на десятки языков и неоднократно издавался в республике, по нему поставлено несколько спектаклей, создан мультипликационный фильм. Памятник башкирской словесности вобрал в себя древнейшую мифологию, которая существовала много тысячелетий назад. В нем представлен широкий спектр древних воззрений, уходящих своими корнями в недра первобытно-общинного строя. Некоторые мотивы и образы «Урал батыра» встречаются и в других башкирских эпосах, а некоторые эпосы, продолжая его сюжетную линию, образуют единый цикл башкирских эпических сказаний. Эпос «Урал батыр» является одним из «Семи чудес Башкортостана», включен в Список нематериального культурного наследия ТЮРКСОЙ, является кандидатом на включение в Список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».