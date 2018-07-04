Фото: Олег Яровиков В Башкирии выявлены нарушения при проведении ЕГЭ: какие и сколько Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

По предварительным итогам, в Башкирии в этом году выявлено 19 нарушений порядка проведения экзамена участниками ЕГЭ: три нарушения — на досрочном этапе, еще 16 — в ходе основного. Эта цифра в два раза больше в сравнении с прошлым годом. Основные нарушения: использование мобильных телефонов и других гаджетов, а также справочных материалов (шпаргалок). Эти данные привел начальник управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин, выступая на научно-образовательном семинаре «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в системе образования РБ». Площадкой для столь важного разговора стала Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ.

Кроме того, два участника единого государственного экзамена выложили в интернет свои контрольно-измерительные материалы по биологии и обществознанию. Один из них прямо во время экзамена, другой — после. Их работы, конечно же, аннулировали.

«Подобное нарушение было зафиксировано в республике четыре года назад, — подчеркнул Айбулат Хажин. — Куда в этом году смотрели организаторы? Ребенок умудрился пронести телефон, сфотографировать прямо здесь задания и тут же выложил их в сеть. В отношении этих двух случаев проводится серьезная проверка».

Глава Обрнадзора также отметил, что это всего лишь предварительные итоги. Сейчас сотрудники ведомства просматривают архив записей с ЕГЭ: всё — от первого до последнего экзамена, все аудитории, в том числе, штаб. Пока по результатам видеопросмотров аннулировано четыре работы. Просмотры только начались, они продолжатся еще месяц.

«В настоящее время просматриваем записи из трех муниципалитетов. Могу сказать, что по ним уже будет несколько аннулирований, — сказал Айбулат Хажин. — Особенно это обидно для тех, кто получил аттестат, кто сейчас сдает документы в вузы и поступает. Жалко тех детей, у которых будут выявлены нарушения по обязательным предметам: русскому языку и математике, они останутся без аттестатов и без права пересдачи в этом году».

На вопрос, почему это происходит, ведь все предупреждены о последствиях, глава Обрнадзора республики пояснил, «высок уровень ожидания от этого экзамена. И эти жесткие меры, которые принимаются, в конечном итоге всё равно не страшат детей. Кстати, порой и родителей, подталкивающих своих детей на совершение неправомерных действий, дабы получить высокий балл по экзамену».

При этом, как заметил Айбулат Хажин, не всегда взрослые представляют реальную картину.

«На горячую линию Обрнадзора позвонила мама и пожаловалась, что во время экзамена организаторы обращали чересчур пристальное внимание к ее дочери. Между тем, когда мы встретились с мамой и вместе посмотрели видеозапись с экзамена, оказалось, что девочка скрыла от родительницы факт того, что она нарушала порядок проведения во время экзамена, то есть пользовалась шпаргалками», — говорит руководитель регионального Обрнадзора.

Скрыть нарушение, каким бы оно ни было, невозможно, убежден Айбулат Хажин.

«В этом году Обрнадзор по РБ провел более 280 контрольных мероприятий в отношении ЕГЭ, это на 10% больше чем в 2017. Охват пунктов проведения экзаменов был 100-процентный. Работало четыре ситуационных центра в общей сложности на 93 станции слежения. Учитывая, что в этом году все пункты проведения экзамена были под онлайн-наблюдением, охват был также 100-процентным, — сказал Айбулат Хажин. — Количество онлайн-меток выросло почти в три раза в сравнении с прошлым годом. Причем они поступали не только из ситуационных центров республики, но и из федерального центра. В том году было 56 меток, в этом — 172, из них 129 подтвердились. Это очень много».

Советы будущим выпускникам и их родителям от руководителя от Обрнадзора по РБ,

Основная масса родителей уповает на некую божественную силу репетиторов. Если мой ребенок будет ходить к репетитору, значит, он хорошо сдаст, думают они. Но это не так. Все задания, которые содержатся в КИМах, полностью соответствуют программе, которую дети осваивают в школе. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что зачастую ребенок, который занимается с репетитором, делает это только с ним, а это неправильно и желаемого результата не принесет. Поэтому заниматься учащийся должен самостоятельно. Обязательно необходимо проверять свой уровень знаний путем пробных ЕГЭ. Это дает уверенность в том, что ты данную процедуру уже проходил, знаешь свой уровень знаний и еще есть время подтянуть слабые стороны.

Не нарушать порядок проведения экзамена. Архивы хранятся больше года. В любой момент мы можем просмотреть их. И если факт нарушения подтвердится, а выпускник уже студент, его отчислят.

Обращаясь к родителям, хочу сказать: нельзя ставить завышенные ожидания своим детям. К примеру, что он наберет высокие баллы или даже 100. Завышая ожидания к своему ребенку, вы завышаете ему планку, то есть он ориентируется на высокий результат, которого может и не достичь, а это влечет уже другие, более серьезные проблемы. Это же подростки, и они переживают, что не оправдали ожидания своих родителей.

Когда дети приходят спокойные на экзамен, они показывают гораздо лучший результат и, как правило, поступают в те вузы, куда изначально и планировали.