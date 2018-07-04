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4 июля Среда

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В Башкирии заблокированы сайты выдачи микрозаймов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии заблокированы сайты выдачи микрозаймов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Прокуратура города Октябрьского установила, что компании ООО «Финансовая помощь», ООО МКК «Восход», ООО МКК «Амурфинанс» опубликовали на своих сайтах сведения об оказании услуг по выдаче микрозаймов гражданам. Эти организации исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций, в связи с чем не вправе заниматься указанной деятельностью.

«Для предотвращения незаконного кредитования граждан прокуратура города в судебном порядке потребовала признать материалы, размещенные на указанных сайтах, запрещенными к распространению. Суд удовлетворил заявления прокуратуры. Информация будет заблокирована Роскомнадзором»,  - сообщается на сайте Прокуратуры РБ.

Теги: микрозаймы, Прокуратура РБ
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