Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, куда обращаться клиентам «Натали Турс» за компенсациями Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями к туроператору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александра Осауленко.

«После информации об аннуляциях всех подтвержденных туров «Натали Турс» клиентам следует обращаться за компенсациями в компанию, поскольку она не снимает с себя обязательства по их выплатам. Мы много сгущаем краски, туроператор не объявлял о прекращении деятельности, не обращался в «Турпомощь», значит он рассчитывает выполнить свои обязательства», — сказал он.

В группу компаний «Натали Турс» входят три оператора — у каждого финансовые гарантии на 50 млн. В фонде персональной ответственности компании «Панорама Тур» (юридическое лицо «Натали Турс» — «ИФ-Туризм») порядка 6 млн рублей. По мнению экспертов, этих средств будет достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.

Ранее Владимир Воробьев заявил, что будет аннулировать подтвержденные туры своих клиентов, так как «не контролирует ситуацию с партнерами».