Фото: Олег Яровиков «Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры - глава компании Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры. Об этом заявил глава компании Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщают «Известия».

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки», — передает слова Воробьева радиостанция «Эхо Москвы».

Владимир Воробьев пояснил, что компания ранее озвучила информацию о состоянии дел, и ее партнеры начали веерно отключать «Натали Турс» от обслуживания. Он добавил, что туроператор в течение дня примет решение, какие действия предпринимать дальше.

29 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что «Натали Турс» отменяет чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Компания также обязалась компенсировать клиентам средства по всем отмененным турам.