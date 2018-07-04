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4 июля Среда

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«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры - глава компании

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры - глава компании Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры. Об этом заявил глава компании Владимир Воробьев в эфире  радиостанции «Эхо Москвы», сообщают «Известия».

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки», — передает слова Воробьева радиостанция «Эхо Москвы».

Владимир Воробьев пояснил, что компания ранее озвучила информацию о состоянии дел, и ее партнеры начали веерно отключать «Натали Турс» от обслуживания. Он добавил, что туроператор в течение дня примет решение, какие действия предпринимать дальше.

29 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что «Натали Турс» отменяет чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Компания также обязалась компенсировать клиентам средства по всем отмененным турам.

Теги: туризм, туроператоры
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