В Уфе из-за грозы вынужденно сел самолет Москва-Бегишево
В Уфе из-за грозы вынужденно сел самолет Москва-Бегишево Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Нештатная ситуация произошла в уфимском аэропорту ночью 4 июля. В столице Башкирии вынужденно приземлился самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Бегишево (Татарстан).
По сообщениям «Челнинских вестей», причиной посадки воздушного судна в Уфе стала гроза в Нижнекамске. Экипаж самолета не стал рисковать и запросил посадку в Башкирии в 03.30 утра. После этого всех пассажиров доставили до места назначения на автобусах.