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4 июля Среда

Уфа   °

Уфимок приглашают принять участие в «ВелоДевичнике»

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

Уфимок приглашают принять участие в «ВелоДевичнике» Фото: Из открытых источников

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Надеть платья, юбки, балетки, головные уборы, взять цветы и другие девчачьи штучки, сесть на велосипед и прокатиться по городу. Именно так вечер среды предлагают провести организаторы уфимского «ВелоДевичника».

«Парни тоже могут участвовать, но соблюдая дресс-код: рубашка/галстук (главное — элегантно) и скоростной режим.

Маршрут: аграрный-телецентр-аграрный (возможно профилактическое продолжение до горсовета)», — сообщили организаторы.

Старт 4 июля в 19.30 около фонтана на остановке БГАУ. Контактный телефон: 8-917-407-43-87.

Теги: велоспорт
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