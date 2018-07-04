Команда Башкирии готовится к VI Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лина Сарбаева/.

Команда Башкортостана готовится к VI Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

VI Национальный чемпионат — важнейшее событие в области повышения престижа рабочих профессий. Здесь встречаются руководители государственных органов и образовательных организаций, представители промышленности и общественных организаций для обсуждения вопросов профессионального мастерства. Сам чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Путевку в финал Национального чемпионата «WorldSkills Russia 2018» получили 12 участников из республики, представляющие восемь компетенций в возрастной категории от 16 до 22 лет и две компетенции линейки юниоры WorldSkills 14-16 лет: «Веб-дизайн и разработка»; «Геодезия»; «Графический дизайн»; «Графический дизайн — юниоры»; «Изготовление прототипов»; «Инженерный дизайн CAD (САПР)»; «Кровельные работы»; «Лабораторный химический анализ — юниоры»; «Производство мебели»; «Электромонтаж».

«На данный момент больше времени отдаем практике, — отметил студент четвертого курса Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Эрик Ханов. — Каждый день стараемся улучшить свой результат, ведь победа в чемпионате зависит не только от практических навыков и опыта, но и от времени. С каждым отборочным туром и чемпионатом задания всё усложняются, и бывает совсем непросто, например, сделать дизайн и программирование сайта для волонтеров за 2-3 часа».

Руководитель и наставник Эрика Ханова Рамиль Рахимов рассказал, что подготовка к чемпионату началась давно.

«Я готовлю ребят не только по движению «WorldSkills Russia», но и по движению «Абилимпикс». Когда мы с ребятами были в Москве и гуляли по Красной площади, на нулевом километре загадал желание чтобы Максим Егоров (участник «Абилимпикс») — занял первое место. И эта удача сопутствует нам уже на протяжении и чемпионата «WorldSkills Russia», — поделился своими впечатлениями Рамиль Рахимов. — Впервые рассмотрели технологию «Веб-дизайн и разработка», когда Эрик учился на втором курсе, а основательно готовиться к чемпионату начали с сентября 2017 года. Я верю в ребят и всегда говорю — «Вы же профессионалы!»».

Впервые III региональный чемпионат «WorldSkills Russia» проходил в открытом формате в феврале этого года в Башкортостане. В столицу республики приехали студенты из Татарстана, Астраханской, Екатеринбургской, Ярославской и Московской областей.

Руководитель республиканского учебного методического объединения по укрупненной группе специальностей, еще один преподаватель Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности Марина Бронштейн отметила, что движение «WorldSkills Russia» активно работает в Башкортостане. По каждой компетенции ведется серьезная подготовка участников, конкуренция огромная.

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс соберет молодых профессионалов из более 70 стран мира, соревнующихся в более 50 компетенциях в Казани.

Справка. Башкортостан впервые принял отборочные соревнования по компетенциям «Архитектурная обработка камня» и «Кровельные работы» на базах Сибайского многопрофильного профессионального колледжа и Уфимского государственного нефтяного технического университета. В республику съехались участники из Новосибирской, Свердловской, Московской областей, республик Тыва, Татарстан, Краснодарского, Хабаровского края, Москвы.