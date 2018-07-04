В Уфе супругам, прожившим в браке 71 год, вручили федеральную медаль за любовь и верность

Фото:

Фото:

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе по многолетней традиции в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности семьям, которые прожили в браке многие годы, вручают заслуженные федеральные медали «За любовь и верность». Медалью награждаются супруги, отличающиеся крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, воспитавшие детей достойными членами общества.

В администрации Октябрьского района Уфы чествовали супружескую пару Самигуллиных, прожившую вместе 71 год. На двоих им уже 182 года, но, как и при первой встрече, сегодня Кашшаф Аглетдинович и Сазида Мухаметлатыповна смотрят друг на друга влюбленными глазами.

Познакомились молодые в 1947 году. Будущий контрразведчик, участник Великой Отечественной войны, ветеран органов госбезопасности, полковник в отставке приехал в командировку в Ермекеевский район. Там на роднике встретил красивую девушку, набирающую в ведра воду. Познакомились, через три дня поженились.

Супруги всегда помогали нуждающимся, и даже сегодня часть пенсий тратят на благотворительность. Для строительства соборной мечети в Ермекеево Кашшаф Самигуллин передал миллион рублей. Самигуллины активно занимаются и патриотическим воспитанием молодежи. Они — частые гости в школах, детских садах и на тематических вечерах.

«Вы долгие годы трепетно храните чистоту и искренность отношений, бережете славные семейные традиции. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием. Ваша жизнь — самый настоящий образец любви и верности», — отметил глава администрации Роберт Ахунов.