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4 июля Среда

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Синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра и сильных ливнях в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра и сильных ливнях в Башкирии Фото: автор

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о шквалистом усилении ветра до 21-26 м/с по республике днем 4 июля и в первой половине ночи 5 июля.

Прогнозируются сильные ливни, очень сильный дождь, крупный град, гроза. Местами по югу республики ожидается сильная жара с повышением максимальной температуры воздуха до 38 градусов.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при таких неблагоприятных погодных явлениях. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, возле остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Особенно важно в такую погоду не оставлять без присмотра детей.

Теги: усиления ветра
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