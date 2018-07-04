В Башкирии помогают девочке, потерявшей в страшной аварии обоих родителей и мечтающей снова начать ходить

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УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» с помощью неравнодушных жителей Башкирии собрал свыше 317 тысяч рублей для лечения восьмилетней Амины Позолотиной, потерявшей год назад в страшной аварии обоих родителей. Авария произошла в январе 2017 года. Отец и мать погибли, младшая дочь получила незначительные травмы, старшая, Амина — сильное повреждение позвоночника и уже больше года не может ходить. У нее — нижняя параплегия и нарушение функции тазовых органов.

Девочка уже прошла два курса в центре абилитации «Любимый малыш» в Уфе, после которых научилась сидеть и стоять на четвереньках. Теперь девочке необходимо закреплять результат тренировками мышц - на собранные средства ей предстоит пройти еще один курс лечения в центре абилитации «Любимый малыш». С Аминой целых четыре месяца будут заниматься профессиональные врачи, ее ждут лечебная физкультура, массаж и мануальная терапия.

Бессрочное опекунство над обеими девочками оформили семейные друзья из родного Бирска — Гинчицкие.