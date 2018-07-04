Фото: sites.google.com В Башкирии тушат низовой лесной пожар Фото: sites.google.com

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Кугарчинском районе к утру 4 июля пожарные локализовали низовой лесной пожар в шести километрах от села Побоище. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, горит лес на площади 2,5 га, пожару присвоен 3 класс опасности. На тушении работали шесть человек личного состава и одна единица спецтехники.

При низовом пожаре горят не деревья, а все, что находится на земле — трава, слой опавших листьев, упавшие ветки, пояснили в МЧС. Для предотвращения распространения низовых пожаров применяется земляные полосы, выкопанные до негорящего слоя почвы.