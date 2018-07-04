Фото: аппарат ГФИ Дети из Башкирии отдохнут во второй смене окружного оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» Фото: аппарат ГФИ

УФА, 4 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Открылась вторая смена лагеря «Гвардеец» на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Минобороны России в Пензе. На этот раз курс молодого бойца пройдут учащиеся 10-11 классов. В составе команды от Башкортостана - 40 человек, воспитанники военно-патриотических клубов из Уфы, Белебея, Октябрьского, Кумертау, а также курсанты Башкирского кадетского корпуса ПФО им. А.В. Доставалова, сообщили в пресс-службе ГФИ.

С открытием второй смены участников лагеря поздравил помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Валенков. Он пожелал побед, новых друзей и ярких впечатлений. Помощник полпреда подчеркнул, что «проект представляет уникальную возможность познакомиться с жизнью и бытом подразделения Вооруженных Сил России, своими глазами увидеть, как устроена современная армия. Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора жизненного пути и профессии».

После завершения торжественной церемонии открытия помощник полпреда в сопровождении руководства лагеря и училища ознакомился с условиями проживания участников второй смены «Гвардеец-2».

В текущем году в проекте Приволжского федерального округа примут участие делегации из всех 14 регионов, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов и представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

ЮОСЛ «Гвардеец» — уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей.

Вторая смена пройдет с 3 по 19 июля. За две смены в лагере «Гвардеец» пройдут военную и спортивную подготовку более 700 детей старшего школьного возраста.